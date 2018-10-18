Путин высказался об отношениях с Трампом

Президент России Владимир Путин рассказал о своих отношениях с американским президентом Дональдом Трампом, которые не всегда бывают гладким. Своими мыслями он поделился на заседании дискуссионного клуба «Валдай», которое транслирует телеканал «Россия 24».

По словам российского лидера, президент Соединенных Штатов настроен на стабилизацию отношений с Россией. При этом Путин подчеркнул, что с Трампом у них сложился нормальный профессиональный диалог.

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Кроме того, американский президент слышит аргументы собеседника, подчеркнул Путин.

«Он может не соглашаться — я тоже не соглашаюсь... Это нормально, дискуссия — друг партнеров», — добавил российский президент.

Ранее Трамп заявил о жестком подходе по отношению к Путину.