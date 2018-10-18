Здание администрации Порошенко предложили передать Константинополю

Украинские депутаты от «Оппозиционного блока» подготовили проект постановления об отмене передачи Андреевской церкви Константинопольскому патриархату. Об этом сообщил на своей странице в фейсбуке депутат Михаил Добкин.

Кроме того, по его словам, депутаты подготовили еще один проект постановления — о передаче здания администрации президента Украины Петра Порошенко.

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«Параллельно подготовили проект постановления ВР (Верховной рады. — «Газета.Ru») о передаче во временное пользование Константинопольского патриарха здание администрации президента Украины на улице Банковой, сроком до 31 марта 2019 года», — написал Добкин.

В комментариях пользователи поддержали инициативу депутатов, хотя некоторые указали на популизм такого предложения.

В четверг, 18 октября, Рада одобрила передачу Андреевской церкви Константинопольскому патриархату.