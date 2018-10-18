Медведев не поддержал игру в ассоциации про Трампа и Путина

Премьер-министр России Дмитрий Медведев не поддержал игру в ассоциации с журналисткой Euronews, передает РИА «Новости».

Владимира Путина он охарактеризовал как президента страны, а Дональда Трампа — как президента США.

«Президент Соединенных Штатов Америки», — сказал Медведев по-английски на просьбу озвучить первое, что приходит в голову при имени Трампа.

Реклама

«Президент России», — ответил Медведев на просьбу озвучить ассоциацию с Путиным.

На просьбу журналистки все же придумать ассоциацию Медведев ответил: «Но это действительно президент нашей страны».

«А какая у меня должна быть ассоциация? Помимо этого, это человек, которого я очень давно знаю», — сказал Медведев.

Ранее российский премьер-министр Дмитрий Медведев сказал, что Россия относится к президенту США Дональду Трампу с уважением, а также отметил, что не ждет значительного улучшения в российско-американских отношениях.