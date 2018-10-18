МИД Украины выразил протест Сирии за прием крымской делегации

Reuters

МИД Украины направил ноту властям Сирии после того, как Дамаск посетила делегация крымских властей. Об этом говорится на сайте украинского ведомства.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Тем не менее Киев считает полуостров «оккупированной» территорией.

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«МИД Украины заявляет, что проведение сирийскими официальными лицами переговоров с представителями оккупационной власти Крыма <...> является грубым нарушением государственного суверенитета Украины, вмешательством в ее внутренние дела», — говорится в заявлении.

В украинском министерстве предупредили, что подобные действия наносят «непоправимый вред дипломатическим отношениям» между Украиной и Сирией.

Ранее президент Сирии Башар Асад пообещал посетить Крым.