МИД Украины выразил протест Сирии за прием крымской делегации

МИД Украины направил ноту властям Сирии после того, как Дамаск посетила делегация крымских властей. Об этом говорится на сайте украинского ведомства.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Тем не менее Киев считает полуостров «оккупированной» территорией.

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«МИД Украины заявляет, что проведение сирийскими официальными лицами переговоров с представителями оккупационной власти Крыма <...> является грубым нарушением государственного суверенитета Украины, вмешательством в ее внутренние дела», — говорится в заявлении.

В украинском министерстве предупредили, что подобные действия наносят «непоправимый вред дипломатическим отношениям» между Украиной и Сирией.

Ранее президент Сирии Башар Асад пообещал посетить Крым.