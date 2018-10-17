Трамп назвал Саудовскую Аравию важным союзником

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает Саудовскую Аравию важным союзником Соединенных Штатов в борьбе с Ираном и терроризмом, передает Fox Business.

Трамп напомнил, что Саудовская Аравия заказала у США оружие на миллиарды долларов, поэтому считает неуместным портить отношения королевством.

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«И, откровенно говоря, они сделали колоссальный заказ на $110 млн, любая страна мира хотела бы урвать кусочек от такой сделки — мы же получили все», — заявил Трамп.

Он подчеркнул, что данный заказ позволит создать в США около полумиллиона рабочих мест.

Ранее Associated Press писало, что Трамп сделал рискованную ставку на Саудовскую Аравию.