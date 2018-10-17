На президента Гаити совершено покушение

На президента Гаити Жовенеля Моиза было совершено покушение во время торжественной церемонии в честь 212-й годовщины смерти основателя Гаити Жан-Жака Дессалина. Об этом пишет издание Haiti Libre.

Как отмечается, в результате покушения ранения получили три охранника президента Гаити, при этом сам он не пострадал и был эвакуирован в безопасное место.

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Сообщается, что в тот момент, когда глава Гаити возлагал венки в ходе церемонии, неизвестные открыли стрельбу.

Ранее сообщалось, что президент Гаити принял отставку правительства страны, которое приняло решение об уходе из-за массовых беспорядков.