В МИД прокомментировали дело об исчезновении Хашукджи

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что в Москве внимательно следят за расследованием дела об исчезновении оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи после его визита в посольство своей страны, передает РИА «Новости».

Она отметила, что Россия приветствует совместные действия Анкары и Эр-Рияда по расследованию.

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»Правоохранительные органы должны выступать основным источником информации. Мы приветствуем те совместные действия, которые были объявлены Турцией и Саудовской Аравией по расследованию той информации, которая появилась», — сказала Захарова.

Она подчеркнула, что глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров ранее уже прокомментировал дело Хашукджи, который обратил внимание на то, что для расследования нужна фактология. Захарова добавила, что огромное количество комментариев не добавило делу «ясности».

Ранее президент США Дональд Трамп выразил сомнение в сообщениях СМИ об убийстве саудовского журналиста.