Atlantic: бойкот североирландцев может привести к краху правительства Мэй из-за Brexit

Британский премьер-министр Тереза Мэй столкнулась с внутренним сопротивлением по вопросу Brexit, которое ей оказали буквально все: от оппозиционной Лейбористской партии до консерваторов и членов ее кабинета министров, пишет The Atlantic.

Глава Демократической юнионистской партии Северной Ирландии (DUP) Арлен Фостер сделала строгое предупреждение британскому парламенту после участия Терезы Мэй в переговорах с Европейским Союзом на прошлой неделе, пишет издание. Фостер заявила, что будет выступать против любой сделки по Brexit с ЕС, в которой Северная Ирландия покидает еврозону на условиях, отличных от условий остальной части Соединенного Королевства, поясняет издание.

Как отмечает издание, неспособность Терезы Мэй завершить сделку с ЕС до конца года может приблизить страну к выходу из Евросоюза без какой-либо сделки по Brexit вообще. Но также и оппозиция североирландской партии может поставить под угрозу позиции Мэй на посту премьер-министра Великобритании, говорится в материале. Так, для успешного прохождения сделки по Brexit через парламент Терезе Мэй будет необходима поддержка большинства, которую при последних событиях она может не получить, пишет The Atlantic.