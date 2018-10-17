AP: Трамп сделал рискованную ставку на Саудовскую Аравию

Президент США Дональд Трамп сделал большую и рискованную ставку на Саудовскую Аравию и ее 33-летнего наследного принца Мухаммеда бин Салмана, которая теперь стала гораздо рискованнее, отмечает агентство Associated Press.

Как отмечает агентство, с начала своего президентства Трамп и его внешнеполитическая команда выбрали саудовское королевство в качестве опоры своей ближневосточной политики. В течение последних двух лет наследный принц Мухаммед бин Салман удерживал доверие Вашингтона. Однако из-за исчезновения саудовского журналиста Джамаля Хашукджи после посещения посольства королевства в Турции доверие к принцу ослабевает, отмечает AP.

Даже если расследование исчезновения журналиста The Washington Post в Стамбуле оправдает подозрения и растущее возмущение в отношении принца и саудовских властей, опора администрации и Трампа на Мухаммеда бин Салмана подвергнется суровому испытанию не в последнюю очередь из-за широкого возмущения в конгрессе США. Уже сейчас и республиканцы, и демократы ставят под сомнение способность наследного принца в будущем возглавить королевство, а также предлагают переосмыслить американо-саудовские отношения и резко ограничить продажи оружия.