Помпео сообщил об итогах переговоров с саудовскими властями по делу Хашукджи

Американский госсекретарь Майк Помпео рассказал об итогах переговоров с саудовскими властями, где речь шла об исчезновении журналиста Джамаля Хашукджи. Об этом сообщает NBC.

Помпео пообещал, что расследование будет прозрачным, а все причастные к нему понесут ответственность.

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«К ответственности будут привлечены все, в том числе высокопоставленные чиновники», — заявил Помпео.

Он добавил, что Саудовская Аравия также заинтересована в проведении расследования и планирует задерживать всех, кто имеет отношение в произошедшему.

Ранее Помпео прибыл в Анкару для обсуждения исчезновения саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.