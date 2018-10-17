Эксперт по Третьему рейху уличил Меркель в поддержке террористов

Немецкий историк Гёц Гайдар Али в колонке для газеты Berliner Zeitung указал на противоречивые высказывания и действия канцлера ФРГ Ангелы Меркель в отношении террористов.

Гёц отметил, что когда армия Сирийской Арабской Республики (САР) заявляет о намерении покончить с террористами группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России) (ИГ), то официальный Берлин отвечает, что все действия президента САР Башара Асада — это «зло». Однако когда террористы похищают «150 сирийских семей», то пресс-секретарь Меркель ничего не говорит по этому поводу, заметил историк.

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На похожее противоречие Гёц указал, рассказывая о скандалах с российскими спецслужбами. По его словам, Берлин всегда жестко реагирует на сообщения о преступлениях российских спецслужб, однако не стал комментировать на сообщения СМИ о возможной насильственной смерти оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.

«Когда речь идет о Саудовской Аравии, то правительству важны лишь экономические интересы», — резюмировал Гёц.

Гёц работает в Венском университете. Он занимается, помимо прочего, вопросами эвтаназии во времена Третьего рейха, экономической политикой Третьего рейха и холокостом.

Ранее сообщалось, что блок Меркель установил новый антирекорд в Германии.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.