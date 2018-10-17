Помощница госсекретаря США обсудит коррупцию с властями Украины

Помощница государственного секретаря США Кирстен Мэдисон посетит Киев и Копенгаген в октябре, чтобы принять участие в антикоррупционных мероприятиях. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение Госдепа.

Визит Мэдисон пройдет 17-23 октября.

«На Украине помощница госсекретаря Мэдисон встретится с официальными лицами из Национального антикоррупционного бюро, службы по охране госграниц, а также с членами гражданского общества», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства США.

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Отмечается, что американская чиновница проведет серию встреч для «продвижения» реформ в судебном секторе Украины, которые поддерживают Соединенные Штаты.

Ранее Госдеп призвал ускорить внедрение закона об антикоррупционном суде на Украине.