Politico: Трамп задумал устроить представителя Госдепа в ООН

Президент США Дональд Трамп рассматривает официального представителя Госдепа Хизер Науэрт в качестве кандидата на пост постпреда Соединенных Штатов в ООН. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники, близкие к президенту.

В издании отметили, что Науэрт заработала репутацию «адвоката» администрации Трампа.

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Также в Politico рассказали, что Науэрт был бы удобен переезд из Вашингтона в Нью-Йорк.

«Ее муж и дети находятся в Нью-Йорке», — сказал чиновник президентской администрации.

Белый дом и Науэрт не стали комментировать эту информацию.

Ранее телеканал CBS News назвал возможных претендентов на место постпреда США при ООН. Науэрт среди них не было.