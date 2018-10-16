Путин и ас-Сиси пообщались с отдыхающими на набережной в Сочи

Президенты России и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси прогулялись по набережной в Сочи, где пообщались с отдыхающими, передает РИА «Новости».

Отмечается, что Путин первым на встречу и около пяти минут ждал коллегу на свежем воздухе. Президент Египта, приехав, тепло поприветствовал российского коллегу и тот сразу предложил ему прогуляться.

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Прогуливаясь по набережной, они встретили отдыхающих. Путин поинтересовался у граждан, как им отдыхается, и откуда они приехали. Некоторые отвечали, что живут в Сочи, кто-то приехал из Москвы и с Урала.

«Вы так просто общаетесь с народом», — заметил глава Египта.

После чего лидеры двух стран отправились на ужин в ресторан, где проведут неформальную встречу.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков рассказал подробности о теме возобновления прямого авиасообщения с Египтом, которую планируют обсудить президент России Владимир Путин и его египетский коллега Абдель Фаттах ас-Сиси.