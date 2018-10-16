Daily Beast: Обама дистанцировался от выборов в конгресс

За несколько недель до самых переломных промежуточных выборов в США бывший американский президент Барак Обама, который является важнейшей среди демократов фигурой, держится на дистанции от избирательной гонки, пишет издание The Daily Beast.

Участие Обамы в выборах в конгресс 2018 года до сих пор ограничено, отмечает издание. Ранее бывший президент США подчеркнул важность того, чтобы будущее поколение демократических лидеров активизировалось, пишет Daily Beast. Однако из-за внутреннего страха в Демократической партии в связи с возможным проигрышем, бывшие подчиненные Обамы начинают сомневаться, является ли его поведение дистанцироваться стратегически правильным.

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«Все согласны с тем, что он делает очень мало [перед ноябрьскими выборами в конгресс]. Существуют лишь разговоры о том, является ли это [поведение] разумным», — сказал бывший высокопоставленный чиновник Обамы, говоривший на условиях анонимности.

По словам экс-чиновника из администрации Обамы, демократы желают, чтобы бывший президент активнее участвовал в избирательной кампании, пишет издание.

До сих пор участие Обамы в кампании перед промежуточными выборами ускользало от всеобщего внимания. Так, он подписал около 20 ходатайств о сборе средств. Обама также поддержал сотню кандидатов на выборах в конгресс. Он выступил с речью о шатком состоянии американской демократии и поддержал участие молодежи в промежуточных выборах. Однако в 2018 году он провел всего три кампании. При этом в своем твиттере с более чем 103 млн подписчиков он упомянул слово «голосовать» лишь три раза за 2018 год, говорится в материале.

Ожидается, что активность Обамы будет увеличиваться по мере приближения дня голосования. Промежуточные выборы в конгресс США состоятся уже через три недели — 6 ноября. Так, бывший американский президент на этой неделе запланировал поездку в штаты, где в настоящее время критическая для демократов ситуация, сообщает издание. Помимо этого, Обама должен в ближайшее время увеличить свое присутствие в СМИ, говорится в материале. Однако даже те, кто глубоко поддерживает бывшего президента США, молчаливо признают тенденцию его поведения оставаться в тени, заключает Daily Beast.