Захарова назвала вредным и опасным получение Украиной автокефалии

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала вредным и опасным для украинского народа получение страной автокефалии, передает РИА «Новости».

«Видя, к чему привела эта операция, которую проводил лично президент Украины, это один из самых масштабных ударов по одной из самых болезненных проблем Украины, а именно консолидации украинского народа и основ украинского государства», — сказала Захарова.

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Она подчеркнула, что действующая украинская администрация ведет себя вопреки взятым обязательствам.

«То, что позволило себе руководство Украины, мы считаем вредным и опасным», — добавила она.

Захарова выразила уверенность в том, что итоги произошедшего «еще только предстоит оценить».

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