Лавров об исключении России из Совета Европы: сами уйдем, такой радости не доставим

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал заявление о возможном исключении России из Совета Европы, сообщает РИА «Новости».

«Мы вступали в Совет Европы исходя из того, что он обеспечивает общеевропейское, универсальное, правовое гуманитарное пространство. Те, кто это пространство сейчас просто подорвал путем нарушающих устав нелегитимных действий по лишению российской делегации равных с другими делегациями прав, они, я убежден, знают, на что идут», — сказал он в интервью телеканалу Euronews.

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Он отметил, что Россия может сама покинуть организацию.

«Если они хотят Россию исключить из Совета Европы, мы им такой радости не доставим, мы уйдем оттуда сами», — заявил Лавров.

Ранее Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд сообщил о возможном исключении России из Совета Европы в июне 2019 года.