Кремль анонсировал визит Путина в Париж

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что президент России Владимир Путин планирует посетить Париж 11 ноября в день столетия со дня окончания Первой мировой войны, передает РИА «Новости».

«В Париж мы планируем полететь, но детали еще предстоит обсудить», — сказал Ушаков.

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По его словам, глава государства может, в частности, принять участие в торжественных мероприятиях на Елисейских полях и в рабочем завтраке президента Франции Эммануэля Макрона.

Ранее сообщалось, что в Париже выразили надежду на визит Путина.