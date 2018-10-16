Экс-глава НАТО рассказал, из-за кого в мировой политике «хаос»

Внешнеполитический подход президента США Дональда Трампа «Америка прежде всего» не является частью решения проблемы восстановления международного порядка, заявил в интервью американскому телеканалу CNBC бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен.

По словам экс-генсека НАТО, только Соединенные Штаты обладают «глобальным охватом» действий для того, чтобы восстановить международный порядок и право.

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Однако сложность заключается в том, что американский лидер Дональд Трамп отошел от мировой политики, именно поэтому в настоящее время происходит «хаос», считает Расмуссен.

«Мир нуждается в лидерстве, и только американцы могут обеспечить это лидерство», — сказал экс-генсек НАТО.

Рассмусен занимал пост генерального секретаря НАТО с 2009 по 2014 год. До этого он в течение восьми лет занимал пост премьер-министра Дании.

Как отмечает телеканал, ранее Расмуссен заявил, что считает Соединенные Штаты единственным государством с «материальным и моральным величием» для того, чтобы способствовать миропорядку и предотвратить политический хаос.

CNBC добавляет, что критика Трампа звучит в тот момент, когда между Западом и Саудовской Аравией вспыхнула дипломатическая напряженность. Она связана с исчезновением журналиста Джамаля Хашогги, который работал с The Washington Post. Уроженец Саудовской Аравии перестал выходить на связь после посещения посольства королевства в Стамбуле. Как отмечает американский телеканал, данный инцидент спровоцировал международный протест против богатого нефтью королевства, а также всколыхнул финансовые рынки.

Как рассказал бывший глава НАТО, существует «риск» того, что Трамп будет переизбран на президентских выборах в 2020 году, а значит будет работать вплоть до 2024, говорится в материале. По его словам, Европа несет ответственность за предоставление американцам платформы для их «глобального лидерства». Однако самой Европе необходимо «сделать больше, чтобы помочь американцам осуществлять это лидерство», подчеркнул Расмуссен.