СМИ назвали сроки и место следующего саммита США и КНДР

Следующий саммит между США и Северной Кореей может пройти в ноябре в одном из европейских городов. Об этом пишет японская газета «Асахи» со ссылкой на правительственные источники в США, передает РИА «Новости».

Источники издания уверены, что саммит пройдет в середине ноября. По данным газеты, в настоящий момент в качестве места для его проведения рассматриваются Стокгольм и Женева, стороны обсудят вопрос на этой неделе.

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При этом указывает, что президент США Дональд Трамп ранее говорил о своей готовности принять северокорейского лидера Ким Чен Ына в своей особняке во Флориде. Северокорейская сторона настаивает на «безопасном» месте, например Пхеньян или Пханмунджом, где в апреле состоялся межкорейский саммит.

Ранее советник президента США Джон Болтон заявил, что саммит США и КНДР состоится в течение двух месяцев.