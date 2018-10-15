Песков рассказал о приглашении Ким Чен Ына в Россию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность визита лидера Северной Кореи Ким Чен Ына в Россию в октябре текущего года, передает РИА «Новости».

По словам Пескова, у северокорейского лидера уже есть приглашение в Россию, точные сроки визита Ким Чен Ына будут уточняться по дипломатическим каналам.

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«Северокорейский лидер имеет приглашение посетить Россию с визитом. Сроки и место будут согласованы по дипканалам», — сообщил Песков.

Ранее стало известно содержание письма, которое глава КНДР отправил президенту России Владимиру Путину.