AP: независимый доклад показал распространенность харассмента в британском парламенте

В парламенте Великобритании распространены случаи харассмента и травли, пишет Associated Press со ссылкой на независимое исследование.

В докладе по результатам исследования отмечается, что в палате общин распространены случаи издевательств и сексуальных домогательств, с которыми уже давно мирятся и покрывают, отмечает агентство.

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Как отметила судья Верховного суда Британии Лора Кокс, такое поведение в британском парламенте взрастила культура «почтения, подчинения и молчаливого согласия». Отмечается, что исследование было инициировано парламентом в марте после того, как против нескольких британских чиновников были выдвинуты обвинения в ненадлежащем поведении.

Автор исследования Лора Кокс собрала информацию от более чем 200 человек, большинство из которых в настоящее время продолжают работу в палате общин.

В частности, по данным Кокс, случаи ненадлежащего поведения включают поцелуи и неуместные прикосновения. Помимо этого, представители этнического меньшинства сообщили о расистском обращении с ними, говорится в материале.

В палате общин Великобритании быстро отреагировали на доклад, заявив о том, что в настоящее время проделана срочная работа. Однако, как отметила автор исследования, для устранения этой проблемы не достаточно несколько новых процедур, но необходим «сейсмический сдвиг» в ведомстве.