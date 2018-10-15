В ЕС задумались об ужесточении ответа на кибератаки

Глава европейской дипломатии Федерика Могерини по окончании переговоров глав МИД стран Евросоюза в Люксембурге заявила, что страны рассматривают возможность усиления ответа на угрозы в киберпространстве, передает РИА «Новости».

По словам Могерини, деятельность в киберпространстве представляет угрозу безопасности Евросоюза.

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«Мы намерены подумать, как усилить нашу совместную работу для противодействия киберактивности, это обсуждается в ЕС. Сегодня мы размышляли над тем, как усилить наш ответ на деятельность в киберпространстве, которая создает угрозу для ЕС», — заявила Могерини.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила обвинения в адрес России в кибератаках.