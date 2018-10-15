В Париже выразили надежду на визит Путина

Во Франции надеются, что президент России Владимир Путин посетит Париж 11 ноября текущего года, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в МИД Франции.

Как отмечается, в эти дни в столице Франции будут проходить торжественные мероприятия в честь столетия со дня окончания Первой мировой войны.

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«Возможно, что президент Путин приедет. Мы надеемся, что он будет», — сказал источник.

Ранее в МИД России прокомментировали возможность встречи Путина и Трампа 11 ноября. Как отмечалось, встреча также может состояться в Париже.