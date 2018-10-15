Володин счел итоги последних выборов в ЕС и США запросом на обновление власти

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что итоги последних европейских и американских выборов свидетельствуют об изменении отношения к партиям и политикам, которые долго остаются у власти. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

В качестве примера Володин привел президентские выборы в США, в которых неожиданно одержал победу Дональд Трамп, а также политическую ситуацию в Германии, где правящая партия ХСС утратила свои лидирующие позиции. Он отметил, что поддержку приобретают партии, реагирующие на острые социальные запросы.

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«Проигрывающая западная элита продолжает надеяться, что это случайность, а не закономерность», — заявил Володин.

Он добавил, что эти тенденции имеют систематический характер, и призвал западные страны проанализировать результаты и сделать выводы, а не искать «российское вмешательство».

Ранее на сайте парламента Дании появился законопроект, который предполагает уголовную ответственность за «пророссийскую» позицию.