В Госдуме прокомментировали новый механизм санкций ЕС за химоружие

Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал принятие Евросоюзом нового режима санкций за химическое оружие, сообщает RT.

Ранее главы МИД стран ЕС одобрили механизм санкций за применение химоружия.

По мнению депутата, это связано с давлением «определенных структур Соединенных Штатов Америки».

«Интересно, что США, в отличие от России, так и не уничтожили свое химическое оружие. А институт рядом с Солсбери как занимался, так и занимается вопросами химоружия. Непонятно, для чего это сделано. Против кого и как они собираются вводить санкции? Объективно ЕС теперь придется ввести санкции против США и против ряда своих же членов — стран Евросоюза», — отметил Чепа.