В Кремле прокомментировали появление депертамента по Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал создание в администрации Кремля департамента по сотрудничеству с Украиной, передает РИА «Новости».

По словам Пескова, его появление привело имевшуюся структуру в соответствие с реальностью, поскольку это управление де-факто занималось вопросами взаимодействия с Украиной.

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«Де-факто один из департаментов занимался Абхазией и Осетией и другой департамент де-факто занимался вопросами взаимодействия с Украиной», — заявил Песков.

Ранее директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков сообщил о создании департамента по сотрудничеству с Украиной в управлении по приграничному сотрудничеству администрации президента.