В Кремле объяснили, что думают о «жестком подходе» Трампа к Путину

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков согласился с оценкой американского лидера Дональда Трампа, который назвал саммит России и США жестким. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Пескова, встреча действительно была жесткой, потому что главы государств открыто и откровенно говорили о проблемах и обсуждали присутствующие в отношениях двух стран раздражители.

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«Если говорить о манере разговора, выходил ли он за рамки, скажем так, дипломатических прав приличий — нет, не выходил, все было в рамках», — заявил Песков.

Ранее Трамп заявил, что считает жестким свой подход к российскому президенту Владимиру Путину.