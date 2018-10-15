Лукашенко: Минск против раскола православия

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что страна выступает против раскола православия, передает РИА «Новости».

Отмечается, что такое заявление глава государства сделал на встрече с патриархом Московским и всея Руси Кириллом. По словам Лукашенко, Белоруссия «болезненно относится» к происходящему в православном мире в данный момент.

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«К сожалению, наша церковь очень часто в истории становилась заложницей межгосударственных отношений, порой — наших неправильных поступков», — сказал Лукашенко.

Он добавил, что в Белоруссии относятся к расколу негативно и знают о его опасных последствиях.

Ранее глава Белорусской церкви обратился ко всем святым для примирения православных.