СМИ: радикалы разгромили офис Медведчука в Киеве

Представители радикальных националистических организаций разгромили предполагаемый офис представителя Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктора Медведчука, передает украинский портал «Левый берег».

По данным издания, радикалы устроили погром в здании на улице Липинского, где, по их мнению, находится офис Медведчука. Участники погрома выбили защищавшую окно ролету и бросили в внутрь файеры.

Реклама

Также сообщается, что на стене дома появились надписи националистического характера.

В воскресенье, 14 октября, в Киеве состоялся марш националистов.

Ранее Медведчук признался, что регулярно ездит отдыхать в Крым.