Праворадикальная «Альтернатива для Германии» впервые проходит в парламент Баварии

Праворадикальная партия евроскептиков «Альтернатива для Германии» впервые набрала достаточное количество голосов на выборах в ландтаг крупнейшей немецкой земли Баварии, передает телеканал ARD со ссылкой на данные экзит-поллов.

По данным телеканала, «Альтернатива для Германии» набрала 11% голосов. Лидером голосования стали партнеры возглавляемого канцлером ФРГ Ангелой Меркель Христианско-демократического союза — Христианско-социальный союз, который получил 35,5% голосов. Отмечается, что ХСС не получил абсолютного большинства в ландтаге и не получит право на самостоятельное формирование регионального правительства.

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Сообщается, что второе место по итогам голосования заняла партия «Зеленые», набрав 18,5% голосов.

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