Источник в ЕС раскрыл подробности новых санкций против России

По словам источника в структурах ЕС, механизм принятия санкций против России за применение химоружия будет носить рамочный характер, передает РИА «Новости».

Он также отметил, что для внесения официальных предложений о включении в списки каких-либо лиц или организаций необходим будет предварительный анализ и консультации.

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«Рамочное решение в отношении химоружия создает возможность предпринимать действия в случае нарушения определенных законных норм, имеющих отношение к международными обязательствам по уничтожению и неприменению химоружия. С этой точки зрения это довольно стандартный текст. И вопрос в том, как в нем обозначаются ситуации, которые позволят его применить», — сказал источник.

Он подчеркнул, что такие ситуации имеют отношение к международным правилам, за соблюдением которых следит ОЗХО.

Ранее сообщалось, что страны Европы намерены утвердить план новых санкций против России.