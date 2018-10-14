В Германии блок Меркель установил новый антирекорд

В Германии рейтинг блока политических партий ХДС/ХСС, во главе которого находится канцлер страны Ангела Меркель, опустился до рекордно низкой отметки. Об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованные газетой Bild am Sonntag.

Согласно результатам исследования, только 26% опрошенных все еще поддерживают политический блок Меркель, что стало новым антирекордом. Второе место рейтинга занимают Социал-демократическая партия Германии и «зеленые», набравшие по 17%. «Альтернатива для Германии» ухудшила свои показатели, набрав только 15%.

В предыдущем опросе блок Меркель получил 27%, в то же время немного выросла популярность правой партии «Альтернатива для Германии», занявшей вторую строчку, — 17%. Следом идет Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) с 16% поддержки.