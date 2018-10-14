Климкин заявил, что миф о «венгерских сепаратистах» работает на Россию

Глава украинского МИДа Павел Климкин заявил, что миф о «венгерских сепаратистах» идет на пользу российской стороне. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.

По мнению Климкина, взаимодействие дипломатов Украины с представителями венгерской общины способствует борьбе с фейками и пропагандисткой мифологией.

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«Кто-то продвигает миф об украинских «националистах», кто-то о венгерских «сепаратистах», а работает все это на Россию», — заявил Климкин.

Он добавил, что петиция, которая призывала к депортации лиц с двойным гражданством, была провокацией, которая якобы «лила воду на кремлевскую мельницу», так как способствовала созданию и распространению таких мифов.

Ранее венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что политика Украины в отношении закарпатских венгров «достигла ужасающего дна».