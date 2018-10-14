Порошенко напомнил РПЦ о «московской аннексии» Киевской митрополии в XVII веке

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Русская православная церковь (РПЦ) не имеет прав на Украину, так как в XVII веке была произведена «московская аннексия» Киевской митрополии. Слова украинского лидера передает «Интерфакс-Украина».

Данное заявление президент сделал перед благодарственным молебном на Софийской площади в Киеве.

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«Наконец, Вселенский Патриархат окончательно провозгласил незаконной московскую аннексию Киевской митрополии, осуществленной еще в конце семнадцатого века», — сказал Порошенко.

Он подчеркнул, что решение патриархата «ясно и недвусмысленно» устанавливает отсутствие канонических прав РПЦ на Украинскую православную церковь (УПЦ). Порошенко добавил, что глава российской церкви патриарх Кирилл каждую субботу молится о русских военных, что, по мнению президента, неприемлемо из-за конфликта между странами.

Ранее Порошенко поздравил Филарета и Макария с пересмотром решения об их отлучении от церкви.