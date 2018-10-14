Страны Европы намерены утвердить план новых санкций против России

В ближайшее время Совет Европы по международным делам обсудит предложение Великобритании и Франции о введении правил, которые позволят вводить санкции против стран, применяющих химическое оружие. Об этом пишет Telegraph.

Данное предложение поступило из-за скандала с применением химического оружия в британском Солсбери, где были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британские власти и их союзники считают, что за инцидентом с применением нервно-паралитического вещества «Новичок» стоят российские спецслужбы. Официальная Москва отрицает как причастность к атаке, так и факт производства «Новичка» в России или странах бывшего СССР.

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Инициатива Лондона и Парижа предусматривает, что Европейский союз (ЕС) должен вводить санкции против руководителей разведок и политиков стран, которые признаны ответственными за применение химического оружия. Отмечается, что им должен быть ограничен въезд в страны ЕС, а их счета — заморожены.

«После многих лет, когда никто не применял химическое оружие, возникли ситуации наподобие случившегося в Сирии и Солсбери. Мы должны подвести красную черту для всех тех, кто пытается использовать это ужасное оружие. Они должны понимать, что ответственность за это будет очень высокой», — сказал глава британского МИДа Джереми Хант.

Он также подчеркнул, что санкции должны быть направлены не только против России, но и всех стран, которые применяют химическое оружие.