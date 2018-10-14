Порошенко поздравил Филарета и Макария с пересмотром решения об их отлучении от церкви

Президент Украины Петр Порошенко поздравил патриарха Филарета и митрополита Макария в связи отменой решения об их отлучении от церкви. Об этом глава государства написал на своей странице в твиттере.

В настоящее время патриарх Филарет возглавляет неканоническую Украинскую православную церковь Киевского патриархата, а митрополит Макарий представляет Украинскую автокефальную православную церковь.

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«Вы канонически восстановлены в епископском и священническом санах», — заявил Порошенко.

Он добавил, что предоставление независимости Украинской церкви соответствует «проевропейской и проукраинской стратегии», которую воплощают в жизнь власти страны.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова поинтересовалась, не хочет ли президент Украины Петр Порошенко возглавить в стране церковь.