Президент Ирана уличил США в попытках свергнуть режим

Иранский президент Хасан Роухани считает, что власти Соединенных Штатов хотят свергнуть режим в исламской республике. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление президента в эфире местного телевидения.

По словам Роухани, США осуществляют психологическое и экономическое давление на Иран. Также иранский лидер посчитал, что Соединенные Штаты подвергают сомнению легитимность нынешних властей Ирана, чтобы осуществить смену режима в стране.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что президент США Дональд Трамп полностью поддерживает действия израильского стороны против Ирана в Сирии.