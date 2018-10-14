Порошенко заявил о наличии трех раздражающих Москву украинских «брендов»

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в стране существуют «бренды», раздражающие российскую сторону. Об этом политик написал на своей странице в твиттере.

По мнению украинского лидера, от них «больше всего корчит» Москву.

«Это Вооруженные силы. Это Нацгвардия. Это автокефальная церковь», — заявил Порошенко.

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Он добавил, что вопрос предоставления томоса Украинской православной церкви якобы настолько беспокоит его российского коллегу Владимира Путина, что накануне он собирал Совет безопасности по этому поводу.

Ранее Порошенко заявил, что «боголюбивое» население Украины одержало победу над «московскими демонами».