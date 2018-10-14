Трамп выбрал кандидата на пост юрисконсульта Белого дома

Президент США Дональд Трамп хочет видет Пэта Чиполлоне в качестве нового юрисконсульта Белого дома. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

Уточняется, что Чиполлоне уже приступил к заполнению необходимых документов.

В данный момент эту должность занимает Дон Макган. Пока неизвестно, какой пост он займет после увольнения со своей должности.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп «очень серьезно» рассматривает кандидатуру посла США в Канаде Келли Крафт на пост постпреда страны в ООН.