Небензя призвал подумать о смягчении санкций против КНДР

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что пора подумать о смягчении санкций в отношении КНДР, передает РИА «Новости».

В то же время он добавил, что время для самого смягчения еще не пришло.

Кроме того, Небензя напомнил, что Москва регулярно поднимает вопрос о необходимости делать встречные шаги в ответ на действия Пхеньяна.

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По его словам, есть шаги, которые можно сделать и без снятия санкций.

Ранее министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо сообщил о желании улучшать связи Пхеньяна с Москвой.