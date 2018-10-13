Эстония продолжает оценивать ущерб от «советской оккупации»

Комиссия по оценке ущерба от «советской оккупации» продолжает подсчитывать размер компенсации, которую следует взыскать с России. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу главы комиссии Тоомаса Хийо.

«Международное право позволяет нам предъявлять требования о компенсации за потери, связанные с оккупацией, и в прошлом это сделали несколько государств», — говорится в сообщении Хийо.

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Он подчеркнул, что в 1940 году СССР «оккупировал» Эстонию и отметил, что «оккупационная власть» должна нести ответственность за свои действия. Также он выразил мнение, что отказ от требования компенсации от России может считаться признанием добровольного присоединения Эстонии к СССР.

Ранее сообщалось, что Эстония и Латвия намерены взыскать компенсацию за «советскую оккупацию» с России.