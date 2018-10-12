Посол: Россия готова к диалогу после встречи Путина и Трампа

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Москва готова к конструктивному диалогу в развитие договоренностей лидеров России и США в Хельсинки, передает РИА «Новости».

По его словам, разговор между лидерами был хорошим.

«Мы к конструктивному диалогу готовы. Рассчитываем, что Вашингтон в скором времени завершит межведомственное согласование подходов, которые не разочаруют международную общественность», — сказал он.

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В Хельсинки 16 июля состоялись первые полномасштабные переговоры президентов России и США.

Президенты сначала более двух часов беседовали тет-а-тет, после чего делегации пообедали в расширенном составе и затем ответили на вопросы СМИ.