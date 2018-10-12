Лавров ответил на обвинения в кибератаках в адрес России

Глава МИД России Сергей Лавров ответил на вопрос о том, что Россия постоянно подвергается обвинениям со стороны западных стран во вмешательстве в выборы и в кибератаках. Ответ министра опубликован на сайте ведомства.

По словам Лаврова, ему сложно серьезно рассуждать на эту тему, так как «все доказательства предоставляют через СМИ».

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«При всем уважении к ним, к профессии журналиста, мы как серьезные люди не можем рассматривать конкретные проблемы, которые вбрасываются с обвинениями Российской Федерации во всех смертных грехах, без задействования правовых норм, создававшихся для такого рода случаев», — сказал он.

Ранее Лавров обвинил США в поддержке провокации с участием церквей на Украине.