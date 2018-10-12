Лукашенко дал совет белорусской и российской молодежи

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался за то, чтобы белорусская и российская молодежь училась в учебных заведениях на территории Союзного государства, передает РИА «Новости».

При этом белорусский лидер отметил, что принуждать молодых людей в странах не намерены, но нужно делать все, чтобы молодые люди учились в России и Белоруссии.

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«Мы должны делать все, чтобы наша молодежь, Белоруссии и России, смотрели друг на друга прежде всего, а не так, как порой бывает: россияне смотрят через Беларусь дальше на Запад, и белорусы…», — сказал Лукашенко.

По его словам, около 50 человек белорусов поступают в российские вузы, в то время как на Запад уехали 2 тыс.

Ранее Матвиенко назвала Союзное государство России и Белоруссии «золотым стандартом интеграции».