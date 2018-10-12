В МИД сформулировали свою точку зрения о «кибератаке» России на ОЗХО

В российском внешнеполитическом ведомстве отреагировали на обвинения западных стран в причастности России к «кибератаке» на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО). Комментарий размещен на сайте ведомства.

В ведомстве допустили, что инициаторы этой провокации организовали «очередной антироссийский вброс» перед сессией исполкома организации, которая проходит в Гааге с 9 по 12 октября.

Реклама

«На ней США и Великобритания усиленно продавливают решение о наделении этой организации функцией по установлению виновных в применении химического оружия», — сказали в МИДе.

Подчеркивается, что наделение ОЗХО такой функцией не является легитимным, так как такие полномочия принадлежат только Совбезу ООН. Российская сторона выступает против этой инициативы, в случае ее реализации ОЗХО может превратиться в «карающий» орган.

«Призываем не допустить использования складывающейся ситуации в геополитических играх», — заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Нидерланды требуют антироссийских санкции за «кибератаки» ГРУ.