Путин и Лукашенко провели встречу в Могилеве

Президент России Владимир Путин встретился со своим коллегой из Белоруссии Александром Лукашенко, передает РИА «Новости».

Как отмечается, президенты провели двухстороннюю встречу перед участием в Форуме регионов. Главы государств добавили, что в ближайшем будущем намерены снова встретиться.

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«У нас это не последняя встреча в этом году», — сообщил Лукашенко.

Президент Белоруссии выразил Путину благодарность за визит в страну, а также заявил, что город Могилев «больше русский, чем белорусский».

Форум регионов России и Белоруссии стартовал в Могилеве 10 октября.

Ранее сообщалось о прибытии Путина в Могилев.