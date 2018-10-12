В МИД прокомментировали возможность встречи Путина и Трампа 11 ноября

Директор департамента Северной Америки российского МИДа Георгий Борисенко заявил, что Россия готова рассмотреть возможность встречи с США на высшем уровне, если американская сторона в этом заинтересована. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Борисенко, Москва открыта для обсуждения двухсторонних отношений с Вашингтоном.

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«Если с американской стороны будет интерес к продолжению такого диалога, а президент Трамп, кажется, высказывал заинтересованность в этом, то, разумеется, рассмотрим, когда и где это можно сделать», — сказал Борисенко.

В ответ на вопрос о встрече лидеров двух стран 11 ноября в Париже на праздновании столетия со дня окончания Первой мировой войны он добавил, что в случае участия в одном и том же мероприятии контакт между главами государств возможен.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что появившаяся в СМИ информация о встрече Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа в Финляндии не соответствует действительности.