CNN: юристы Трампа получили вопросы спецпрокурора по «российскому делу»

Адвокаты президента США Дональда Трампа получили вопросы спецпрокурора Роберта Мюллера, который ведет расследование «российского вмешательства», по «сговору» американского лидера с Россией. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

По данным телеканала, в настоящее время юристы Трампа занимаются подготовкой ответов президента в письменной форме.

Реклама

Как отмечается, источники CNN считают, что расследование «российского вмешательства» в выборы США входит в заключительную стадию.

Ранее СМИ рассказали о новом повороте в «российском деле».