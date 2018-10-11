Матвиенко отреагировала на решение ПАСЕ по России

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что решение ПАСЕ по России противоречит принципам демократии, передает РИА «Новости».

Матвиенко уточнила, что после встречи с председателем Парламентской Ассамблеи «оставалась надежда, что есть шанс убрать дискриминационную норму из устава организации».

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«Но последние события показали, что наши надежды не оправдались. Дискриминирующее решение ПАСЕ по России противоречит нормам права и принципам демократии», — сказала Матвиенко.

Ранее генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд сообщил о возможном исключении России из Совета Европы в июне 2019 года.

Исключение угрожает России в том случае, если она не возобновит выплату взносов в бюджет организации до середины 2019 года.